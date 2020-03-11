今（11）日晚間衛生福利部正式宣布，防疫補償新制將開始實施，從23日開始分為兩階段申請，統計全台有超過38,000萬可以領到補償，不過有一種人是無法請領補助的，那就是在隔離期間違反規定者。

行政院公報網站昨（10）日公布「嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償辦法」，防疫補償金額為每日1千元，可追溯到今年1月15日，其中規定受隔離、檢疫者還有請假照顧者，在經過衛生主管機關認定沒有違反檢疫、隔離相關規定後，可以申請檢疫補償。

防疫補償5類型人員為下列五種：居家隔離者、居家檢疫者、集中隔離者、集中檢疫者，以及為照顧生活不能自理之受隔離或檢疫者而請假或無法從事工作之家屬。

衛福部表示，這次嚴重特殊傳染性肺炎與SARS相比較，增加了照顧者的補償，因照顧生活不能自理之受隔離或檢疫者，而請假或無法從事工作之家屬對整體防疫亦有貢獻，因此，也列在發給防疫補償範圍內。但該期間支領薪資或依其他法令規定性質相同之補助者，不得重複申請。

而本次防疫補償申請作業分二階段，第一階段將於109年3月23日將開放隔離檢疫者申請，31日開始受理照顧者的申請，近期將公告申請相關細部規定及受理窗口。

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(中時電子報)