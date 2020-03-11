職業足球員此前感染新冠肺炎病毒的最高層級，是義丙皮亞內斯的奈及利亞裔前鋒烏多（King Udoh），今天德乙聯賽也出現首例確診。漢諾威96的後衛胡伯斯（Timo Hubers）被驗出新冠病毒陽性反應，幸好他沒有任何症狀，近期也沒有接觸過隊友，只要單獨隔離治療就好。
23歲的胡伯斯去年2月中膝蓋開刀，球季提前報銷，近期才復出並連續出賽3場。他是因為出席當地的一場活動，接觸到一位確診病患，後來也被驗出有新冠病毒。好在那場活動之後他都沒跟隊友接觸，算是不幸中的大幸。
儘管如此，漢諾威全隊包括教練團在內，全都接受了病毒篩檢，目前仍然正常訓練。他們將在周日的德乙聯賽遭遇德勒斯登發電機，胡伯斯當然無法出賽。
德甲和德乙已有多場比賽將採取閉門進行，包括被譽為德甲「德比之母」的魯爾德比，周六多特蒙德主場與死敵沙爾克04的重磅好戲，不過漢諾威的比賽正常開放觀眾入場。德國採取聯邦制，球賽是否閉門進行以及相關防疫措施，交由地方政府來決定。
(中時 )
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