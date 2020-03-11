營建署今天表示，由國家自然公園管理處轄管的壽山國家自然公園、高雄都會公園及台中都會公園，為因應新冠肺炎疫情，3處遊客中心及環境教育設施場所，所有假日環教系列活動延期。

自管處表示，轄下各遊客中心提供資源展示、影片欣賞、導覽解說及諮詢等多項遊客服務，歷年來到訪遊客數量眾多，自從新冠肺炎疫情爆發以來，第一線服務人員已嚴格落實每日量測體溫，勤洗手並配戴口罩等防疫措施。為避免疾病傳播，公共區域每日皆以酒精消毒。為維護遊客之健康及安全，所有遊客入館皆需配合「量測體溫」及「手部酒精清潔」，有呼吸道症狀者需配戴醫用口罩。如有遊客體溫過高（高於攝氏37.5oC）或不配合防疫工作者，將無法進入遊客中心。

自管處指出，轄下共有3處環境教育設施場所，以往假日常舉辦「與國家公園有約」、「三代同遊」等環境教育系列活動，讓全家大小一起走出戶外、體驗自然，除了寓教於樂外，也能增進親子交流，共創美好回憶。這些特色活動行之有年，已累積很好的口碑，每年詢問人數不斷。但今年因為新冠肺炎疫情爆發，所有活動延期舉行，以減少群聚感染的機會。

自管處轄管園區係遊客平日登山健行優質場域，且為戶外空間，防疫期間仍請遊客落實自我管理，進入園區進行環境體驗時，請隨身攜帶口罩，如有咳嗽或發燒等症狀則請配戴口罩；並請勿餵食及接觸野生動物等行為，保護自己、也保護大家。

(中時 )