不少人幻想自己是公主或王子，不過大多數的人比較偏向是公主病、王子病，對星座有相當研究的藝人郭子乾就分析出12星座中最有公主病和王子病的星座前5名，快來看看是哪幾個星座有公主病沒公主命還自己為是格格吧。

最公主病王子病的星座排行榜

第五名：金牛座

他表示不要看金牛座好像腳踏實地、刻苦耐勞，但她心中自有一套頑固的想法，她自己其實很想當公主或王子，但由於又當的四不像，所以會被人誣賴，其實她很想被伺候，但往往都是伺候別人的宮女。

第四名：牡羊座

牡羊座是個非常衝動型的星座，對自己的戀愛再小都是大事。

第三名：雙魚座

愛幻想的雙魚座，老是幻想自己是王子或公主，但由於他們擅長裝可憐，無形中會被寵成王子公主。

第二名：天秤座

天秤座是個自戀型的星座，那麼愛自己的星座怎麼可能會容許別人來欺負他們呢？所以公主病和王子病在他們身上找的到。

第一名：獅子座

獅子座天生霸氣，處處要人擁護他，哪能讓人指指點點他呢。

(中時電子報)