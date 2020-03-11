台北市長柯文哲愛將、民眾黨蔡宜芳遭爆不倫戀，在政壇投下震撼彈，柯文哲本人臭臉不發一語，隨即走進黨團辦公室，但民眾黨立委蔡壁如受訪時卻笑開懷，也讓網友傻眼，直問「她怎麼這麼開心」、「事情看來不單純」。

蔡壁如今天(11日)上午受訪時，表示蔡宜芳前一晚有來電坦言不倫戀，無奈表示「我們都有分配一個保母制度，但我也不知道這個保母服務也太盡責了，我只能這樣說」，事後由於蔡壁如今天是56歲生日，有記者對她說生日快樂，她聞言笑回「這個生日禮物也太大太特別了」。

看到柯文哲與蔡壁如反應兩極化，有鄉民忍不住在PTT政黑版詢問「柯文哲臭臉 蔡壁如笑開懷？」，明明自己檔出事了，還可以笑這麼爽，網友也紛紛留言：「上次學姐出事她也是這樣」、「影片她笑的很開心 就像看到八卦花邊一樣」、「一直在酸張盡責XDD」、「出大事了還嘻皮笑臉」、「網內互打阿 你以為消息誰爆的」、「民進黨內鬥的可能性有87%」、「蔡可能覺得沒什麼吧」、「她好像一直是這風格，別想太多」、「還好啦，很樂觀正面啊」。

(中時電子報)