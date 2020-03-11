張益贍遭爆印一張名片要花十元。(圖/擷自網路)

民眾黨中央委員張益贍與民眾黨立院黨團助理蔡宜芳遭爆不倫戀，民眾黨中央評議委員會今天火速做出決議，決定將張益贍開除黨籍處分。張益贍亦辭去台北市文基會副執行長一職，立馬有人爆料：「以後台北市印一張十塊名片，會不會成為絕響？」，顯示在柯文哲眼皮下有人是很敢花公帑的。

網路有人爆料指，議員調閱資料發現，文基會2016年、2017年總收入近10億元，其中文化局補助逾6億元，但卻有高達4億多元的委託案，未公開招標，卻以不同名目拆包委託，例如網站製作、活動設計等。

議員痛批文基會預算編列方法，是「以分期委託方式給特定廠商與個人，其費用都不超過百萬，根本是規避規定」。此外質疑，基金會怎能訂採購金額100萬元以上才須公開招標，此舉明顯違反政府採購法10萬元以上公開招標的規定。

網友更舉例議員許淑華發現，台北市文化基金會部分標案疑點重重，例如通常印一張名片只要1元，但有標案一張名片印刷費要10.7元，質疑「錢是這樣花的嗎？」

(中時電子報)