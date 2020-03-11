為因應新冠肺炎疫情，金山警分局特設置「戶外偵詢處」，利用戶外空間空氣流通，加以設置隔離板作為輔助，希望能更有效降低員警直接接觸或遭飛沫感染之可能性。避免員警於密閉場所製作筆錄及偵辦案件時，因直接近距離接觸犯嫌或被害人，而衍生受感染之風險，以確保員警查辦案件安全。

另並要求員警於逮捕人犯或受理報案時，除須測量民眾體溫、使用酒精消毒外，亦要求運用M-police查詢民眾有無居家隔離、居家檢疫之情形。如有上述情事，認為不宜於辦公室內進行偵訊者，則移至「戶外偵詢處」利用獨立架設之筆電、照明設備及隔離板等設備，進行隔離偵詢，進行偵詢之員警亦須配戴口罩、手套等防護裝備，必要時亦須配戴護目鏡、防護衣，避免受感染之感染風險。

分局長陳永昌表示，因應新冠肺炎防治，警察機關沒有受感染之本錢，只要其中一人受感染，整個分局就會淪陷被隔離，故希望藉由戶外偵訊處之設置，來預防員警及受偵訊民眾、犯嫌間之交叉感染之可能性，以確保分局同仁各種執勤機會之安全。

(中時 )