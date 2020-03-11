中央氣象局預報表示，明(12)日吹東南風，氣溫稍回溫，華南水氣從台灣海峽輸送上來，北部降雨機率較為明顯，中南部溫暖多雲，另外明天鋒面接近，各地有逐漸降溫趨勢。

氣象局預報員劉沛騰表示，明天全台低溫16-18度，北部及東半部白天高溫約21-23，中南部約27-30度。

劉沛騰指出，周四(12)鋒面接近，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲；清晨各地低溫17至20度，白天北部和東半部高溫20至24度，中南部地區27至29度。

周五(13)鋒面通過，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨，南部平地為多雲，氣溫開始下滑，提醒民眾出外記得保暖。

周六(14)東北季風或大陸冷氣團南下，各地愈晚愈冷，尤其北臺灣降溫感受最明顯；華南雲雨區東移使得環境水氣偏多，中部以北、東半部及南部山區有局部短暫雨，南部平地雲量偏多。

這波冷空氣將影響到下周一(16)清晨，北臺灣整天偏涼，白天尤其清晨低溫僅13、14度，其他地區早晚也涼；周一環境水氣減少轉乾，花東有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

(中時 )