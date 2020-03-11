雖然「福正宮」土地公今年生日平安宴停辦一次，信徒仍虔誠舉行隆重祝壽儀式。（劉秀芬攝）

雖然「福正宮」土地公今年生日平安宴停辦一次，信徒仍虔誠舉行隆重祝壽儀式。（劉秀芬攝）

台南市楠西區曾文水庫風景區區內有兩座土地公廟，其中位於水利署南區水資源局辦公室後方的「福正宮」，土地公的生日不是農曆2月初二，也不是中秋節，而是農曆2月16日，每年還自己指定平安宴桌數，今年適逢新冠肺炎疫情蔓延，土地公也指示生日平安宴停辦一次，十分順應時勢民情。

原來曾文水庫另有一座土地公廟，當時駐守水庫的保警隊長林信義農曆2月初二與隊員同時要為兩位土地公祝壽，人力時間都很緊迫，於是跟福正宮土地公擲筊商量，土地公也同意將生日改到2月16日。

福正宮雖然只是一間小廟，而且位於曾文水庫風景區內，要來拜拜還得經過收費亭，仍然吸引各地信徒前往上香祈福，除了福正宮的由來帶有神奇故事，福正宮土地公很有錢的傳說也聲名遠播。

曾文水庫興建時，南水局辦公室附近居民都已遷村，2003年時承包汙水處理廠的廠商邱炳煌請工人整地，工人卻不知為何獨留一樹叢未清，進行開工儀式時，一名負責祭拜的老師感應到樹林裡住有土地公，清理後果然發現6塊石板及拜拜用塑膠水杯。

邱炳煌當時即發願，若工程順利，將幫土地公蓋廟，蓋廟的過程也是神蹟不斷。過了幾年土地公還託夢給南水局餐廳廚師，要雕一個神尊金身。當地人記憶最深刻的是，莫拉克風災時，曾文水庫水位已高達240公尺，再漲下去就要潰堤，值班員工朝著土地公廟方向膜拜祈求，不久風雨果然緩和，逃過一劫。

邱炳煌表示，當時發現的石板仍保留在土地公廟後方。（劉秀芬攝）

此外，土地公廟常有外地信徒前往求財，還有南部、北部的宮廟神明托夢給信徒，說曾文水庫土地公很有錢，要去跟他借錢，還有民眾謠傳土地公會出明牌。

每年福正宮主委都要擲筊詢問土地公生日平安宴桌數，桌數每年愈來愈多，還曾多達70多桌，神奇的是就有那麼多不認識的信徒從各地而來吃平安宴，而平安宴葷素桌數也成民眾明牌參考，信徒謝神祝壽的戲棚曾多達7班，把廟前廣場擠滿。

雖然「福正宮」土地公今年生日平安宴停辦一次，信徒仍虔誠舉行隆重祝壽儀式。（劉秀芬攝）

(中時 )