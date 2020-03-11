日、韓職棒都已宣布例行賽開幕戰延後開打，體育署長高俊雄今於立法院備詢時提到，如果新冠肺炎疫情持續，且沒有減緩，將建議中華職棒延後開幕戰。中職會長吳志揚則說「閉門打」是最不得已的做法，如果明天防疫計畫無法說服主管機關，可能延到清明節之後開打。

吳志揚強調，中職是有延續性的比賽，一定要打完全部場次，相關紀錄才能延續。因此即使要延後開打，也要盡力打完各隊120場例行賽，不考慮減少場次。

衛福部上周宣布超過千人戶外大型集會的防疫評估，共有6大指標，中職在明天召開的第2次防疫諮詢會議，也要端出他們擬定的防疫計畫，看能否說服主管機關及防疫專家，讓新球季如期在28日開打並照常售票。

吳志揚表示，如果主管機關對中職的防疫計畫仍有疑慮，不排除延賽，畢竟開打前2周要展開售票，延不延也不能再拖了。而衛福部認為清明節會是另一波感染的高峰，吳志揚說若要延賽，可能就是4月中才開打。

(中時 )