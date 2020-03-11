吳建明總經理帶隊執行周三護小黃行動。（台糖長榮酒店提供／曹婷婷台南傳真）

新冠肺炎來勢洶洶，台糖長榮酒店針對酒店周遭排班小黃司機，即日起至3月底每周三中午11點30分至12點30分於「336午膳得來速」推出護小黃「NT$100安全100％」行動餐盒，照顧小黃司機健康同時提供酒精擦拭巾，讓來往穿梭酒店與高鐵、火車站等地載送旅客的司機獲得安心保護，確保酒店公共運輸網百分百安全。

台糖長榮酒店除了嚴謹做滿防疫措施，給顧客最安全住宿用餐空間外，館內實施定時清毒、測量體溫、戴口罩全面防範，館外為擴大防疫，針對酒店周遭排班小黃司機，即日起至3月底每周三中午11點30分至12點30分於「336午膳得來速」推出護小黃行動餐盒。

延續台糖長榮酒店周三公益日精神，進階版護小黃周三公益日專案，協助小黃司機做足自我防護，每周三推限量20個NT$100安全100％行動餐盒，餐盒由長園師傅掌廚，每日更換不同菜色，原價160元，搭配台糖公司自製75％不咬手酒精擦隨身包、市售30元，雙組合後為安心公益價、只需100元。

平常日周一、二、四、五則為160元、同樣是長園師傅精心配搭的行動餐盒，加上台糖生技蠔蜆精乙瓶、市售70元，元氣活力價為160元，讓小黃司機在服務旅客同時，無須擔心防疫運輸漏洞。

面對疫情延燒，台糖長榮酒店啟動全面防疫，進出入館內外人員皆需戴口罩量耳溫。3月起於酒店336巷設起免停車外賣「336午膳得來速」，以外帶模式減少群聚用餐，每天中午11點起有簡易桂冠烘焙坊明星商品販售，11點30後有長園中式行動餐盒、西式義大利麵與湯品、日式精緻餐盒（需提前一日電話預訂），以及份量小而足的廣式點心。

即日起單筆消費滿500元贈送50元烘焙坊抵用券；購買每份餐盒還能獲得調整體質、提升免疫力的台糖寡糖乳酸菌乙包(3入)。

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