有這樣的人民保母！台中市一名已婚、有7歲小孩的警員，2016年和同學及其女友在住處飲酒，他攙扶最先醉倒的友人回房休息，再回來和女方喝，等到對方終於醉倒後，見有機可乘，便帶進房間性侵。這名女子醒後驚覺遭性侵，隔天在友人陪伴下報警；台中地院一審依犯乘機性交罪判有期徒刑2年，緩刑5年。

就讀中央警察大學的這名女子，到台中市政府警察局實習時，與同為警務員的男友及被告一起喝酒吃飯，期間，這位被告不斷灌女子和其男友紅酒，導致男友直接醉倒，被扶入房間內休息。原告認為又被告是男友的大學同學，因而放下戒心，加上對方是長官無法拒絕喝酒，直到8日凌晨才不勝酒力醉倒於沙發上，且不斷嘔吐。

被告見狀，刀下立刻幫女方擦拭嘔吐物，並趁機脫下對方的衣物性侵得逞，完事後呼呼大睡。原告醒來後察覺遭到性侵，便直接返回宿舍跟同學訴苦，並在2名朋友的勸說之下才於同月11日驗傷報警。

台中地院依妨害性自主罪判處有期徒刑2年、緩刑5年，並需支付損害賠償60萬元給原告。（圖／報系資料照）

根據原告的朋友A表示，她9日得知後晚上在宿舍得知後，立刻勸小美去驗傷，但對方的情緒很複雜，深怕把事情鬧大後，警方會介入並激怒被告，且同月10日接到原告男友的電話，對方除了質疑為何要把事情鬧大之外，也阻止驗傷提告。

另外原告的朋友B表示，他們在中壢吃飯時，原告坦承被性侵，當時對方的男友去上廁所，她力勸原告跟男友坦白，沒想到對方男友聽完後，只簡單回應「喔」，沒有任何反應。此外，這名男友證稱時表示，被告同月8日當天上午就有跟他坦承與女友發生關係。

經台中地院審理，認為被告身為執法重任之警務人員，未能奉公守法，反而趁對方酒醉性侵，因為坦承犯行，知所悔悟，也已與原告達成和解，而且有一名7歲的小孩，又在交警大隊任職，依妨害性自主罪判處有期徒刑2年、緩刑5年，並需支付損害賠償60萬元給原告，全案可上訴。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)