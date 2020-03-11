國際太空站剛完成一項研究，與太空人的吃食有關。在太空環境所種的蔬菜，營養價值與土生土長的沒有什麼不同，這對於未來經營太空產業是個好消息。

科學警報(Science Alert)報導，根據發表在《植物科學前沿》雜誌(Frontiers in Plant Science)上的一份最新報告指出，在太空無重力環境下所種植的的蔬菜不僅美味，而且與地球蔬菜一樣營養，可以安全食用。

太空人史考特‧探戈(Scott Tingle)是個植物學家，他研究太空蔬菜的成長情形。(圖/NASA)

論文說：「在太空中種植安全、新鮮的食品，以補充太空人的食物來源，一直是美國航太總署的重要目標。在對國際空間站上生長的蔬菜，進行了徹底檢查之後，研究人員得出的結論是：與地球蔬菜相比，太空蔬菜幾乎沒有任何差異，只在某些礦物質（包括鐵，鉀和銅）的含量有一些變化，但是差異可忽略不計。

太空人是在2014年至2016年之間，在國際太空站上種植紅葉萵苣(red romaine)，之後NASA為了更準確的研究，在他們播種的時候，在同時間，地球上也種了一批萵苣，以便以後進行比較。

最終結果令人鼓舞：兩種萵苣幾乎完全一樣。

論文主要作者-甘迺迪太空中心研究員克里斯提娜‧科達達德（ Christina Khodadad）表示，之所以選擇萵苣，是因為它長得快(28天)。這是個好的開始，我們下一次將要種植蕃茄和辣椒，也要來比對一下太空環境是否有所影響。

與萵苣不同，蕃茄、辣椒這種果實類的蔬果，需要更長的培養時間（80天)，因此它們要更多的資源與時間來投資。

不過， 科達達德認為，應該也能夠得到好的消息，因為植物的生長原理是差不多的。

(中時電子報)