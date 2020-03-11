疫情讓大陸銀行的零售貸款業務在今年迎來慘淡開局。福建地區某農商行零售部門總經理表示，疫情打亂了本該是消費旺季的農曆春節，從1月下旬到3月初，大家都宅在家，「錢花得少了」，銀行的個人消費貸款、信用交易量出現斷崖式下跌，有分析師預測2月住戶短貸減少3500億（人民幣，下同），住戶中長期貸款僅增加500億元。

《21世紀經濟報導》指出，上述農商行零售部門總經理說，除了線上消費有一點增長外，線下業務包括個人住房貸款、消費貸款、信用卡消費業務，都慘不忍睹。春節本來應該是旅遊、購物、交通、餐飲食宿的消費旺季，但受疫情影響，從1月下旬到3月初，大家都宅在家裡，消費場景沒了，錢花得少了，銀行的個人消費貸款、信用交易量出現斷崖式下降。

天風證券銀行業首席分析師廖志明就預測，2月的新增貸款以對公貸款為主，個貸受疫情影響較大，民眾足不出戶，消費低迷，信用卡貸款明顯下降，預計2月住戶短貸減少3500億元，此外，疫情導致房地產銷售冰凍，住房抵押貸款投放涉及線下面對面簽約，疫情導致簽約延後，預估2月住戶中長期貸款增長有限，可能僅增加500億元。

(旺報 )