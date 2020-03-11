因新冠肺炎疫情升溫，旺旺集團為幫助政府機關防疫，捐借給台南市政府10台「水神」微酸性電解次氯酸水生成機，裝設在市府及各外館單位，其中安裝在台南市政府警察局裡的水神生成機，是警局同仁消毒環境的好幫手，有職員表示，有了水神生成機，不但方便又可省下一筆消毒費用。

台南市府上月19日分配給台南市警察局1台「水神」生成機，由祕書處裝設在行政大樓茶水間，生成機體積不大，透過電解液進行電解，經稀釋可生成約2公噸的微酸性電解次氯酸水，可用來消毒環境。

祕書處裝設好後，也廣播告知同仁自由前往分裝，帶回辦公室消毒環境。有職員表示，疫情蔓延後，大家原本還要去排隊買酒精，供值勤員警、清潔人員消毒之用，有了這台機器，部分內勤人員就自行裝取微酸性電解次氯酸水來消毒辦公室桌面，也節省酒精用量。

有員警表示，在疫情未發生前，原本還不知道「微酸性電解次氯酸水」是什麼，成分功能為何也不知，此次事件之後，才去研究了解「微酸性電解次氯酸水」的抗菌消毒功能，還有同事想買一台回家，上網去研究型號與售價。

台南市警察局的「水神」生成機就放在茶水間，茶水間人來人往，也是消毒重點，員工來裝水時，也順便消毒一下環境，一舉兩得。

有內勤員工表示，她們很多人都有去裝「微酸性電解次氯酸水」放在辦公室裡，有需要消毒桌面、辨公室環境時就可以使用，把酒精節省下來給外勤人員、第一線員警、訪客使用，也為局裡節省購買酒精經費。

台南市警察局位於新營的局本部同仁共有400多人，每天消毒用品消耗量不小，有職員表示，感謝市府分配1台「水神」生成機裝在警局，如果可以多分配1台，裝在不同地點，員工分裝也比較方便。

而且因為新冠肺炎疫情還不明朗，歐美各國確診案例暴增，部分員工也希望未來「水神」生成機能繼續裝在警察局，供同仁消毒抗疫。

(中時 )