（八家新創團隊在SparkLabs Taipei Demo Day展現。圖／SparkLabs Taipei）

突發、破壞的外部情境，總是帶來創新創業的大好機會。今（11）日在SparkLabs Taipei Demo Day上台簡報的八家新創團隊，就身歷其境地大大感受，宅經濟相關逆勢突圍，遠端醫療、商用AI、幽靈廚房、VR電競娛樂等，受到特別的青睞。

SparkLabs Taipei是源自矽谷的新創加速器，有自己的創投基金，主要投資人包括中信金控、國際天使投資人及家族辦公室，YouTube創辦人陳士駿也是投資合夥人。透過Demo Day活動，把培訓的新創團隊介紹給外界，尋求商業機會與合作夥伴。

基於新冠疫情未息，主辦單位今天在報到處及全場周全準備防疫工作，上百位台灣科技、新創、投資業界人士一同參與交流，並聆聽YouTube 創辦人陳士駿和SparkLabs Group共同創辦人暨合夥人Frank Meehan的專業對談。

SparkLabs Taipei 共同創辦人暨管理合夥人邱彥錡表示，疫情打亂了全球的發展節奏，對創業者更是一次挑戰，「科技創業者一直在思考如何為人類帶來更便利的生活，疫情只是讓我們提早面對、並加速催生更多元的科技發展！」

隨著疫情而升溫的宅經濟，邱彥錡指出，第三屆團隊當中，PenguinSmart實現遠距醫療，iDrip將咖啡師手藝帶進家中，JustKitchen將餐廳美食端上自家飯桌，都具有相當潛力，一直鼓勵創業者在創業第一天就以國際市場為目標，把事業推向國際。

(工商 )