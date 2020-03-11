新冠病毒疫情於全球持續擴散，造成歐美股市指數短線出現較大修正，不過觀察到大陸股市卻相對抗跌、展現韌性。投信法人指出，從各方消息看來，疫情對大陸的影響似乎已逐漸降低。肺炎對短期經濟活動確實帶來衝擊，尤其是觀光旅遊、零售等等。不過，對照SARS經驗，期間民眾雖然降低出門消費意願，但也僅影響大陸GDP一個季度，而後迅速回復。另外，大陸現在線上消費比重已達整體消費兩成以上，亦較當時高出不少，預期影響性或許降低。

兆豐國際中國內需A股基金經理人黃家慶指出，目前中國國家郵政局表示，郵政快遞業復工人數已經接近300萬人，目前復工率已達到90.2％，預計3月中旬除湖北地區外，全網快遞基本能夠恢復先前正常狀態，這是一個好的開始，顯示物流系統已逐漸回復。

另外，大陸政府為了對抗疫情，貨幣、財政政策皆加大力度。貨幣政策方面包括降準、調降MLF利率等，於市場投放大量資金，降低經濟壓力；財政政策方面則包括定向減稅降費、提供貸款貼息、以及加速新基礎建設等，刺激經濟動能。在國家政策大力支持下，有助於加速恢復市場信心。

黃家慶指出，投資要會看中長期趨勢，那麼便不容易受到短期利空事件而影響信心。

自2014年以來，國際資金持續湧入陸股，淨買超的狀況並沒有改變。即便是最近受到新冠肺炎疫情衝擊，但統計自2月3日至3月4日的北上資金買超共154億，資金動能依舊強勁，顯示境外資金持續看好陸股後市發展。

此外，以基本面估值來看，滬深300指數目前本益比約12倍，低於近十年的12.6倍均值；股價淨值比約1.63倍，同樣低於近十年的1.76倍均值。比較全球股市位階，陸股評價更具有吸引力。

(工商 )