華南金控2月合併稅前淨利為11.54億元、合併稅後淨利為8.92億元。

華南金控累計今年前二月的合併稅前淨利為27.06億元、合併稅後淨利為21.51億元，每股稅後盈餘（EPS）為0.18元，每股淨值為15.72元。

華南金控子公司華南銀行2月合併稅前淨利為10.90億元、合併稅後淨利為8.45億元；累計今年前2月的合併稅前淨利為26.30億元、合併稅後淨利為21.16億元，每股稅後盈餘（EPS）為0.26元，每股淨值為24.17元。

(工商 )

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