臺企銀2月稅前淨利 5.41億元 22:102020/03/11 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臺灣企銀今年2月合併自結稅前淨利為5.41億元、稅後淨利為4.58億元。 臺灣企銀今年前2月的合併累計自結稅前淨利為11.79億元，稅後淨利為9.62億元，每股稅前盈餘（EPS）為0.17元，每股稅後盈餘（EPS）為0.13元，每股淨值13.57元。 (工商 ) #臺企銀 #稅前淨利 #臺灣企銀 #合併 #稅後淨利 也許您會感興趣 推薦閱讀 研華去年創4高 04:102020/03/09 證券．權證 鈺齊-KY去年合併營收、稅後淨利及EPS均創新高 16:402020/03/09 財經 《業績-金融》華南金2019年ROE、ROA，雙創近3年新高 17:392020/03/09 財經 金控2月獲利增逾二成 04:102020/03/10 產業特刊 《業績-金融》國泰金前2月大賺184億元，EPS 1.38元 08:012020/03/10 財經 富邦金控前兩月每股盈餘1.45元 穩坐金控第一名 17:382020/03/10 財經 金控前二月EPS 富邦金1.45元居冠 04:102020/03/11 金融．稅務 永冠、拓凱 去年獲利靚 04:102020/03/11 證券．權證 臺灣企銀決議辦理盈餘轉增資發行新股 19:312020/03/11 財經 第一金2月稅後淨利 13.45億元 22:102020/03/11 財經 財經熱門新聞 美股又崩了！網押台積電明天殺多少？ - 財經 台股大暴殺！政府護盤…散戶要小心了 - 財經 美股崩完了沒？專家爆這句 散戶小心 - 財經 台股殺不下去 散戶能接？專家1句忠告救人 - 財經 巴菲特砸3000億全泡湯？ 投資這檔股竟暴跌53％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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