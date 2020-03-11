臺灣企銀今年2月合併自結稅前淨利為5.41億元、稅後淨利為4.58億元。

臺灣企銀今年前2月的合併累計自結稅前淨利為11.79億元，稅後淨利為9.62億元，每股稅前盈餘（EPS）為0.17元，每股稅後盈餘（EPS）為0.13元，每股淨值13.57元。

(工商 )

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