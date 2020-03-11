彰化銀行公布，2月合併稅前盈餘11.14億元，累計今年前2月的合併稅前盈餘22.04億元，累計今年前二月的合併稅前每股盈餘（EPS）為0.22元，累計今年前二月的合併稅後盈餘17.66億元，累計今年前二月的合併稅後每股盈餘（EPS）為0.18元。

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