彰銀2月稅前盈餘 11.14億元 22:102020/03/11 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 彰化銀行公布，2月合併稅前盈餘11.14億元，累計今年前2月的合併稅前盈餘22.04億元，累計今年前二月的合併稅前每股盈餘（EPS）為0.22元，累計今年前二月的合併稅後盈餘17.66億元，累計今年前二月的合併稅後每股盈餘（EPS）為0.18元。 (工商 ) #彰銀 #合併 #累計今年前 #稅前盈餘 #EPS 也許您會感興趣 推薦閱讀 廣越去年EPS 9.73元 配息7.5元 04:092020/03/07 證券．權證 台驊 看好Q2海空運V型反轉 04:102020/03/07 證券．權證 四新案交屋 國揚2020拚高峰 04:102020/03/07 證券．權證 豐興 2月營收報喜 04:092020/03/08 證券．權證 研華去年創4高 04:102020/03/09 證券．權證 亞德客、氣立 3月訂單強 04:102020/03/09 證券．權證 台積電2月合併營收933.94億元 年增53％優預期 14:102020/03/10 財經 台灣百和前二月EPS 0.85元 00:282020/03/11 財經 合庫、彰銀有意跟進 一銀休士頓分行 預計Q3開業 04:102020/03/11 金融．稅務 台灣百和 前二月認列房地產收益增 04:102020/03/11 證券．權證 財經熱門新聞 三星以為撿到槍卻中槍！ 疫情來襲3大產業難逃斷鏈 - 財經 台股大暴殺！政府護盤…散戶要小心了 - 財經 因應新冠疫情 國壽取消10張住院險30天等待期 - 財經 - 工商 巴菲特砸3000億全泡湯？ 投資這檔股竟暴跌53％ - 財經 台股殺不下去 散戶能接？專家1句忠告救人 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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