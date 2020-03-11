第一金控2月受到曆日天數較少及全球新冠肺炎疫情持續蔓延的影響，致稅後淨利僅新臺幣1,345.43百萬元，月減率11.3％。

第一金控今年前二月的累計稅後淨利為新臺幣2,861.46百萬元，年減率6.2％，累計每股稅後盈餘（EPS）為新臺幣0.23元。

第一金控子公司第一銀行2月因曆日天數較少，而致稅後盈餘降至新臺幣1,359.46百萬元，月減率11.6％。淨利收下滑至新臺幣2,253.61 百萬元，月減率4.6％，手續費收入則減少至新臺幣551.92百萬元，月減率4.3％。

第一銀行的金融交易利得因衍生性商品損益下滑而降至新臺幣744.71百萬元，月減率13.7％。資產品質方面，淨提存微降至新臺幣259百萬元，主要係毛提存減少至新臺幣410百萬元所致。累計今年前2月的稅後盈餘為新臺幣2,896.74 百萬元，年減率3.6％。

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