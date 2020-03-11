旅遊夯點小琉球平均每年吸引百萬遊客登島，而目前除公船外，民營交通船都停靠白沙港，屏縣府為分流人潮、平衡區域發展，計畫將未來加開的鹽琉線、鵬琉線等客船改停泊大福漁港。（謝佳潾攝）

旅遊夯點小琉球平均每年吸引百萬遊客登島，而目前除公船外，民營交通船都停靠白沙港，屏縣府為分流人潮、平衡區域發展，計畫將未來加開的鹽琉線、鵬琉線等客船改停泊大福漁港。（謝佳潾攝）

旅遊夯點小琉球平均每年吸引百萬遊客登島，而目前除公船外，民營交通船都停靠白沙港，屏縣府為分流人潮、平衡區域發展，計畫將未來加開的鹽琉線、鵬琉線等客船改停泊大福漁港，不料卻引發地方擔憂，漁民怕漁船被排擠，環保人士則怕環境衝擊大。

目前遊客到小琉球主要走東琉線（東港漁港－小琉球），其交通船有分民營船與琉球鄉公所經營的公船，前者停在白沙港、後者則在大福漁港，而基於速度考量，遊客幾乎都搭乘民營船，所以白沙港一帶也成了觀光黃金區；屏縣府為平衡區域發展，計畫將乘船遊客分流至大福漁港。

為此，交通旅遊處除成功向中央申請經費改建大福漁港候船室外，向航港局申請的3條航線也獲准，即原有的公船航線與鹽琉線（鹽埔漁港－小琉球）、鵬琉線（大鵬灣－小琉球），並在規畫時以不影響漁民權益為原則，來設計客船航行路線與泊位，強調未來各船種泊位將分區使用。

然而，計畫一出後，地方看法呈現兩極化，琉球區漁會總幹事蔡寶興直批「不合理」，他說，大福漁港停靠數百艘大小漁船、竹筏、貨船等，早已呈現飽和狀態，若現行計畫是「不擴建反而硬塞」，漁船恐怕遭受排擠，這對漁民不公平。

此外，環保人士也擔憂，以目前年破百萬的遊客量來看，小琉球的自然生態環境早已超過負荷，之後若開放更多的人來，對當地生態可能帶來大浩劫，「小琉球離不開自然」，漁業靠海洋，觀光靠生態，永續發展才是重點。

不過，不少民宿業者則是樂觀其成，他們說，現今民宿愈蓋愈多，早就分散客群，若遊客數能再增加，人潮就是錢潮。

(中時 )