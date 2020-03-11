民眾黨黨團助理蔡宜芳，今天被《周刊王》爆料刊載與已婚的前民眾黨中央委員張益贍傳畸戀， 12月出生的蔡宜芳屬於射手座，據星象學研究，射手座特別喜歡偶然的戀情，並且不會隱瞞這種事實，而蔡女被媒體拍到與張益贍街頭狀似情侶、車內擁吻，正是射手座的性格使然。

星象學研究，射手座來說，正直和追求自由的慾望同等重要。具有這種性格的人，雖然並不是一個冷酷無情或心機深沈的人，不過他們具有反覆無常、捉摸不定的魅力，以及無法抑制的熱誠。

而且射手座戀愛關係都不會注意對方的內心世界，只憑着表面上的好奇心，如果能夠充分瞭解射手座的人具有這種好奇多變的個性，而能不斷創造富有變化的生活，經常設法來滿足他的好奇心，那麼就能很快擄獲射手座的芳心。

至於蔡宜芳與張益贍發展畸戀，是誰吸引誰？就不得而知，這段「父女戀」短暫被爆開，也滿符合與射手座戀愛大都會在很短的時間內結束，不謀而合。

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(中時電子報)