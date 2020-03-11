日前詹皇LeBron James在被問到若NBA採取閉門比賽一事的看法，他表示「如果我進到體育館沒有看到球迷，那我並不會下場打球」，不過今（11）日他再次接受採訪時則改變態度，表示會接受聯盟的安排。

新冠肺炎疫情日益加劇，讓許多國家都非常擔憂，希望民眾不要密閉空間內聚集，因此NBA官方正在討論進行閉門比賽的可能性，還有取消簽名見面會、禁止非必要人員進入球員休息室等等防疫措施，希望能保護球員安全。

而LeBron James原本對於閉門比賽相當不以為然，但他這次再度接受訪問時則改變態度，表示可以接受聯盟的安排，用安全的方式進行比賽，並對上次的言論做出澄清，「上次受訪時我並不清楚病毒的威脅性。」

不過LeBron James也提到，若是沒有球迷在場，會讓人感到很失望，畢竟球迷是他打球的原動力之一，但是為了保護球員及觀眾還有工作人員的安全，願意接受聯盟的安排。

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(中時電子報)