因應新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球不斷擴大，政府更將疫情防治提升為一級開設，加強部屬。除此之外，更將在12日推出口罩實名制2.0，提供線上預購，超商領口罩的服務，已達到分流的目的。但卻遭人質疑，一樣都是領口罩，怎麼從藥局換到超商領，就要多付7元運費？網友直接點出2者的關鍵差異「藥局絕對辦不到」。

一名網友在PTT以「為什麼超商就要收 7 元」發文表示，600片成人口罩等於200份，每人收7元物流費用，這樣就是1400元，扣掉一次性物流成本60元，等於超商可以淨賺1340元。相較之下，藥局反而沒有賺多少，卻還要維護排隊秩序、審核健保卡等等，想不通為何超商工作量少，卻能多收取物流費。

不過貼文一出，風向卻一面倒，內行網友跳出來解釋2者差異，指出「超商跟藥局完全不同體系…藥局還有公會控管，當初就是協助販售，怎會收運費」。更何況，眾人直指一關鍵，那就是「超商24小直營業」就是完全打趴藥局的原因。「不用排隊、沒有時間限制，24小時都可取貨」，方便性差很多。網友表示「不說別的，超商光任何時刻都可拿貨，就值7元了」。

(中時電子報)