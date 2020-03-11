新冠肺炎疫情令人心驚膽戰，而因工作必須經常搭飛機的名流，當然得想辦法保護自己，免於在密閉飛機機艙內受感染。

英國名模「黑珍珠」娜歐蜜‧坎貝兒，10日以一身防疫裝扮出現在美國洛杉磯機場，並且把照片上傳IG，讓粉絲們都驚呆了。

娜歐蜜當天的行頭，包括防護衣，護目鏡、醫用口罩，以及粉紅色乳膠手套。

黑珍珠在出遠門時，向來都鼓吹無菌穿著。去年她在搭機時，上傳一段把座位旁所有物品，都以抗菌濕巾擦拭過的影片。此番大費周章，似乎也不足為奇。

(中時 )