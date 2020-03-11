為防新冠肺炎 超模穿這樣搭飛機 22:242020/03/11 中時 蔡鵑如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 49歲的超模娜歐蜜‧坎貝兒，10日穿全套防護裝置搭飛機。(摘自娜歐蜜的IG專頁) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情令人心驚膽戰，而因工作必須經常搭飛機的名流，當然得想辦法保護自己，免於在密閉飛機機艙內受感染。 英國名模「黑珍珠」娜歐蜜‧坎貝兒，10日以一身防疫裝扮出現在美國洛杉磯機場，並且把照片上傳IG，讓粉絲們都驚呆了。 娜歐蜜當天的行頭，包括防護衣，護目鏡、醫用口罩，以及粉紅色乳膠手套。 黑珍珠在出遠門時，向來都鼓吹無菌穿著。去年她在搭機時，上傳一段把座位旁所有物品，都以抗菌濕巾擦拭過的影片。此番大費周章，似乎也不足為奇。 (中時 ) #黑珍珠 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 影》狂！超模獨門機艙消毒法 網跪了 05:012020/03/07 國際 新冠疫情全球蔓延 搭飛機時如何保護自己？ 17:012020/03/07 兩岸 「最美黑珍珠」馬甲壓雙球！擠出乳暈若隱若現辣翻天 00:262020/03/09 時尚 「最強仙腿」李聖經vs.超模星二代示範百變穿搭 00:332020/03/10 時尚 國際熱門新聞 為防新冠肺炎 超模穿這樣搭飛機 - 國際 法國人不畏新冠病毒持續親吻禮 大學生：現在沒得病以後也不會有 - 國際 紐約爆全美最大規模群聚感染 州長急劃封鎖區 部隊進駐 - 國際 最後王室任務！哈利梅根與威廉凱特冰冷合體 - 國際 天空傳來一聲悽慘尖叫！攝影師抬頭驚見「海鵰捕豬」罕見畫面 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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