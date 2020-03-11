新冠肺炎疫情政府600億紓困計畫進入細項討論，經濟部長沈榮津將從明天起到下周，展開資通訊、民生化工、服務業、金屬機電四大產業傾聽會議，除了解紓困意見，也會觸及疫情過後勸導業者撤出大陸，整個「供應鏈重組」議題。

工商協進會今舉行理監事聯席會議，理事長林伯豐代表協會提出建言，指會員廠商疫情期間營業減少，期待盡早恢復，但政府600億元的紓困計畫還不是很理想，怎麼使用也還不明確。這對企業來說影響是不購地，政府應在稅費調降才是正確紓困方向。

面對產業不滿紓困計畫，沈榮津說，本周、下周會跟產業座談來了解需求，看有無需要協助地方。這場產業傾聽之旅，周四將先排資通訊產業，周五則跟民生化工業，下周一是內需服務業，週三最後一場是金屬機電業，四大類別涵蓋20多個產業。

經濟部表示，參加者主要產業公協會，座談內容是針對紓困特別條例，了解各產業的需求與意見，做實際上路參考。另外，就是調查各產業在這波疫情的受害程度，並進行「供應鏈重組」議題討論。會希望廠商不要把籃子都放在大陸，疫情後能在非大陸地區展開布局，政府會給予政策、資源協助。

經濟部說，這次疫情廠商的受害程度與情況不一，有些像是在大陸據點多，如機械業，現在復工困難，春節回來的台幹也返不回去，加上運輸受阻，目前復工產線狀況都不好，有些像大陸生產的藥品原料藥也無法來台。另一部分則屬生產據點在台灣，但市場在大陸，現在也銷不過去。這些都會了解，看政府能幫什麼。

(中時 )