儘管多所大學已因為新冠肺炎疫情而停辦校園徵才，僅剩台大延到5月9日舉辦，但在各大金控對優質人力競爭白熱化之下，求才腳步並未因此停歇，其中元大金今年更大手筆徵求30位MA，報名將在3月22日截止，並從4月起開始面談，5月下旬正式放榜。

相較於其他金控的MA，元大金旗下包括證券、期貨、投信等子公司都是業界龍頭，使MA在跨子公司歷練時等於能得到「跨龍頭」的歷練，這也是其他金控MA所沒有的機會。

此外，留任率高於業界水準、升遷速度快亦成為元大金對外MA徵才最有力的號召，最新統計顯示，元大金留任率將近6成5，超過業界平均在5至6成的水準，其中，元大金在10年前最早晉用的一批MA，如今在高階主管群已開始展露頭角，尤以今年1月甫升任元大金控綜合企劃部最高主管、台大財金研究所畢業的協理陳沛宇最具有代表性，另外元大證券越南子公司財務長趙人愷，則與陳沛宇同樣出身2009年的元大MA。

以龍頭券商元大證券起家的元大金，如今獲利新引擎元大銀行也培育成功，也將為元大金的對外徵才帶來加分效果。對於元大銀的成長力道，元大金總經理翁健今日在出席元大金MA徵才記者會時指出，元大銀不僅已連續2年獲利超過百億，現淨值已超過千億，總資產1.33兆，共有148家分行，為第7大民營銀行之外，根據具國際公信力的The Banker的排名，在全球前500大銀行裡，元大銀今年排名287名，已較去年晉級126名，提升比率在台灣銀行界居冠，且居全球銀行第5。 元大金今年將徵求約30名的MA，人數可說近年來最多，元大金總經理翁健對此指出，元大金海外布局已遍布7個國家、10個據點，包括韓國、泰國、越南、香港、菲賓、印尼、柬埔寨等地，因此MA海外發展空間大：「包括現行元大的MA已有很多是海外子公司CEO的重要左右手，或是財務等高階主管。」

翁健也引述證交所排名指出，元大金在全體金控業者的福利薪資待遇，目前排名第三，僅次於中信金與兆豐金，對優質人力將具有一定的吸引力。而元大金人資長張曉耕也表示，近幾年元大金的MA徵才都會收到近1100份履歷，錄取率不到2％，競爭可說相當激烈。

對於薪資，張曉耕也說明，元大MA起薪6萬至6萬5不等，第一年100萬年薪不在少數之外，倘若是在業務部門，第2、3年之後，年薪超過2、3倍的成長可說比比皆是。除了30位MA之外，元大金今年擬徵員670人，也是歷來最大徵才規模，其中有500名為證券營業員、銀行理專、期貨經紀部門、保險業務員等職缺，資訊數金約70人，100人來自於經營管理需求。

張曉耕並引述元大金人力資源最新的相關統計指出，跨部門及跨子公司的人力資源交流、多重歷練，一直是元大在人力資源培育的重要特質，2019年元大集團員工有2003人有進行職務調動豐富工作歷練，占國內員工18.4％、另有64人次的跨公司調動，而元大金在MA晉用之後也一樣由此出發，以「333原則」擴大MA多重歷練的空間：「3種職務、3個不同公司、3個高階主管指導。」這也是元大金培育MA較其他金控最大不同之處。而歷年晉用的MA，有60位仍在職，約當75％的MA都有職務調動的多重歷練。

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