有人因為養生、環保吃素，也有人因為不忍心看動物為人類的口腹之慾送命而不吃肉、也勸人吃素，這樣的同理心很值得敬佩，但如果隨便編一些故事來嚇唬人那就不太好了。有網友分享一張「讓醫師因此吃素的X光照」，引發網友熱議。

網友在《爆廢公社》分享一張網路上的X光圖片，並詢問網友「這是p圖的嗎?感覺吃葷的會有很多靈體在身上，那可以發明營養包嗎?不要傷害動物也不要傷害植物」該圖片是一個人類的上班身X光片，但腹腔內卻出現許多白影，猶如身上住滿了動物的靈魂，這張X光圖下面還有文字註解「這是中國一位醫生幫患者照X光，最後醫生因此吃素了。萬物皆有靈，動物靈被吃了，心有怨氣，不出在人身上，難道要撞牆嗎?」

這張圖片引發網友熱議，留言也全都「歪樓」，網友開玩笑的說「這x光片說明這位患者飲食習慣不好，都用吞的」、「林北吃素，也不會那樣蠢」、「糟糕了!原來我肚裏面放了一隻牛!怪不得體重一直超標」、「那吃素的不就樹狀圖了」，最後也有網友跳出來闢謠，表示「這是P圖的,已確認是假訊息,看看就好」

(中時電子報)