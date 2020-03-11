行政院拍板推動的「口罩實名制2.0」超商取貨，於明（12日）開放線上登記，首批將於3月26日至4月1日止，開放預購民眾憑身分證、健保卡、駕照等身份證件（擇一）至登記門市領取，也可持親友證件代領。

這回隨著「口罩實名制2.0」上路，讓不少超商工讀生在網路上嘆：「又回鍋了！」不過這回的分裝與取貨方式，都與上次有所差別，本次是由各超商物流中心以「3入1袋」進行分裝，送到門市已是包裝好的，基本上不需店員再作額外包裝。

此外，取貨方式也非一般超商網購取貨，只需報手機後3碼而已。超商業者已公布，待預購民眾於3月19日收到繳費通知簡訊，並於繳費期限內交易成功後，官方會發送簡訊取貨序號，民眾可持序號及訂購人證件（身分證、健保卡或駕照)，至指定取貨門市內機台，輸入取貨序號及身分證字號後，列印取貨單至超商櫃台領取口罩，而非傳統直接到櫃台報手機號碼取貨。

有超商加盟主表示，該取貨流程立意良好，但很多不諳操作機台的民眾，可能會要求店員協助使用機台，尤其針對上班族聚集的熱門點、社區住宅區域的門市，恐在人潮多的時段加重店務勞動量，也有人手不足的堪慮。

(中時 )