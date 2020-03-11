新冠病毒疫情肆虐全球，連帶經濟跟著遭殃，新加坡外長甚至預言疫情對經濟的衝擊將持續1年。新加坡、泰國、澳洲等亞太國家猛推振興方案，藉由減稅、貸款、補助弱勢者及中小企業等手段，助自家人民和企業度過難關。

新加坡外長維文（Vivian Balakrishnan）11日接受美媒專訪表示，隨著新冠疫情延燒全球，世界各國須對後續的經濟動盪做好因應，疫情對經濟的衝擊可能維持至少1年。

他認為新冠病毒若像當年的SARS，就有可能遏阻。然新冠疫情呈爆炸性發展，不似SARS病例集中在東亞，現已擴散到亞洲以外的100多國。

維文指出，SARS疫情爆發後持續約4個月，造成的經濟衝擊花了6個月左右時間才漸漸平息。而今這波新冠病毒疫情恐怕拖得更久，從它的爆發規模來看，帶來的影響相較SARS有過之而無不及。

《海峽時報》11日引述新加坡副總理王瑞杰（Heng Swee Keat）報導，基於上月提交預算書後新冠疫情惡化，星國政府打算再下猛藥救經濟，正研擬第二波振興方案。

王瑞杰透露，最新振興方案主要在協助勞工保住飯碗，此外也要幫中小企業度過危機，對慘遭裁員的勞工予以援助。

泰國政府10日批准4,000億泰銖（127億美元）的刺激方案，以支撐國內經濟挺過新冠肺炎爆發帶來的挑戰。方案中的刺激措施包括提供貸款和減稅優惠，給受疫情影響陷入困境者。

據英國《天空新聞》報導，澳洲政府擬推出150億澳元到200億澳元的財政刺激方案，約占澳洲國內生產毛額（GDP）1％，該方案主要鎖定失業者、退休族及小型企業予以補助。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）訂於12日周四，針對該刺激方案做全面討論。鑑於新冠肺炎打擊到經濟，澳洲當局憂心在今年上半，恐面臨該國28年來首見的衰退局面。

(工商 )