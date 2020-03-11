新加坡今年經濟成長預估砍半達0.6％ 23:082020/03/11 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據新加坡金融管理局發布的最新季調顯示，受訪經濟學家認為，受到新冠肺炎持續延燒恐將對出口與製造業造成重創，因此新加坡今年經濟成長率恐僅達0.6％，比上次調查的1.5％估值大砍逾半。另外出口成長更將從前估的1.6％下修到0.2％。 (工商 ) #新加坡 #經濟成長 #砍半 #新加坡金融 #季調 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情襲擊－標普估亞太經損2,110億美元 04:092020/03/07 全球財經 員工感染新冠肺炎 臉書暫關倫敦新加坡辦公室 16:112020/03/07 國際 經濟腰斬 陸首季成長預估將跌至3.5％ 16:392020/03/09 兩岸 義籍郵輪「詩歌達幸運號」幸運獲新加坡點頭准其停靠 17:202020/03/09 國際 法國央行調降Q1經濟成長率 17:562020/03/09 財經 大型餐飲業績少三成 夜市砍半 04:102020/03/10 金融．稅務 參訪餐飲科技化 台星兩國生產力中心今簽MOU 17:552020/03/10 財經 《國際經濟》疫情爆炸，新加坡外長：經濟影響至少一年 15:062020/03/11 財經 防疫不出去應酬了！菸酒稅收少13億 波及長照基金少4億 18:032020/03/11 政治 星調低經濟成長至0.6％ 會推出第二個刺激經濟配套 19:052020/03/11 國際 財經熱門新聞 美股又崩了！網押台積電明天殺多少？ - 財經 台股大暴殺！政府護盤…散戶要小心了 - 財經 美股崩完了沒？專家爆這句 散戶小心 - 財經 台股殺不下去 散戶能接？專家1句忠告救人 - 財經 巴菲特砸3000億全泡湯？ 投資這檔股竟暴跌53％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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