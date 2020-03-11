根據新加坡金融管理局發布的最新季調顯示，受訪經濟學家認為，受到新冠肺炎持續延燒恐將對出口與製造業造成重創，因此新加坡今年經濟成長率恐僅達0.6％，比上次調查的1.5％估值大砍逾半。另外出口成長更將從前估的1.6％下修到0.2％。

(工商 )