為抗疫救市，美國總統川普拋出今年全年免徵薪資所得稅構想，作為他這次因應肺炎疫情所祭出的經濟刺激方案主軸。

根據CNBC報導，白宮官員透露，川普曾在周二（10日）與共和黨參議員的午餐會上，提出今年全年不論對雇主或員工，都免徵薪資所得稅的提案。

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）也證實這項說法。他聲稱川普政府目前仍在研擬刺激方案的細節，不過薪資所得稅減免「或許是該方案最重要、最有力的措施」，並可獲取經濟「大幅成長」。

美國政府通常會將薪資所得稅的稅收用來作為資助醫療保險與社會安全計畫的資金。歐巴馬政府過去為了因應金融危機，也曾利用減免薪資所得稅作為刺激方案的一部分。

不過針對這次川府政府想要跟進，藉由減稅來提振經濟成長舉動，民主黨並不力挺。眾院歲出入委員會主席尼爾（Richard Neal）說：「這次危機需要更多複雜的解決方案，而不是減稅。」

鑒於新冠肺炎疫情在美國快速蔓延，並引發周一（9日）美股狂瀉2000多點，川普當天緊急召開記會者，向投資人信心喊話，表示已在研擬刺激方案，以遏止該疫情對美國經濟與股市的衝擊。

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