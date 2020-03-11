人稱「犀利媽」的周亞瓊靠著聰明投資，從女工變成身家5000萬的貴婦，不過她日前在節目上分享，自己遇過前夫好幾次的外遇，幾次下來都沉住氣，沒有跟對方大吵大鬧，但還是不由得悲從中來，直說「他第一次是染病給我」、「我生產的時候，不知道我先生在哪裡」，令外界聽完都直呼對方是個渣男。

看似女強人的外表，卻也曾遇人不淑，周亞瓊在《單身行不行》節目，揭開前一段婚姻的血淚史，她說自己原本是個性傳統女性，年紀輕輕就結婚，只想著當賢妻良母，沒想到她婚後卻抓到老公偷腥，但周亞瓊並沒有和前夫吵架，「我就是笑笑的跟他講」，但第一次抓包老公外遇時，其實是令人非常傻眼的狀況，「第一次講不好聽一點，他第一次是染病給我，我們那時候的婦產科是共同朋友，我就跟他講說，范醫師說你這個病怎麼來的，我就這樣子點而已」。

犀利媽 淨身出戶「女工翻身變富婆」。（圖／單身行不行Youtube）

不過前夫被抓包後，並沒有因此收斂，「女人最痛苦的一件事情，就是生產的時候，不知道先生去哪裡」，原來前夫被小三纏住，還不告而別，讓周亞瓊身心崩潰，懷孕8個月時暴瘦10公斤，臨盆時痛了4天生不出來，連醫生都嚇壞，最後是她轉念勉強吃補，並回到娘家，才硬把小孩生下。

隔了好幾年後，周亞瓊終於再也無法忍耐前夫的行為，決定離婚，但她卻像是做錯事的人，「淨身出戶」，這段痛苦的過程，周亞瓊坦言有動過好幾次輕生的念頭，好在現在全都走了過來。

「我是覺得，人生的過程，一定就是一個酸甜苦辣，那我可能不好的部分比較多，但每個人總要成長，把不可能的事變成可能」。高職畢業的周亞瓊，原本在當女工，3年後轉為會計，離婚後才開始投資股市，這幾十年來憑藉自己的投資眼光，身價翻漲250倍，如今是靠自己過上好生活的超級富婆。

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(中時電子報)