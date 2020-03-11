逾26H沒睡！ 陳時中盯武漢包機 拚到「臉都花了」(影/中天新聞)

第二批武漢返台兩班專機分別於昨日近午夜12點、今（11）日凌晨4點抵台，累壞所有檢意人員、醫護人員。尤其指揮官陳時中更是超過26個小時沒休息，兩度進桃機盯場，還跑了三個檢疫所，他因為戴整晚N95口罩，壓痕讓臉頰都花了，陳時中也心疼地提到，一名醫護人員要求和他合照，「臉上都是N95口罩的痕跡」，他說這叫做紀錄歷史的痕跡。

第二批武漢台商包機今天終於返台，華航和東方航空分兩班執飛直到今天凌晨四點才抵台。「鋼鐵部長」陳時中兩度坐鎮指揮後，今天早上「無時差」直接到指揮中心在開記者會說明。

陳時中說不是他一個人累而已，昨天現場所有人都一樣努力，他還舉例說，結束後護理人員找他合照，因為看見自己臉上都是N95口罩痕跡，讓這位護理師略顯不好意思地說:「臉都花花的」。陳時中一聽，馬上稱讚對方說：「這是留下歷史的痕跡，這麼辛苦能夠替台灣做事情。」

記者會後，記者關心陳時中有沒有吃飯、補眠？阿中部長略顯疲憊的臉上露出了淺淺一笑，「好好休息當然是沒有啊！」但他強調「大家都有值過這種大夜班的經驗嘛」。最後，他說「我是有吃了一個燒餅。」

(中時電子報)