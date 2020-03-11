口罩實名制2.0將上路，但日前食藥署貼出公告，由於有104間藥局口罩數量剩過多，因此10-12日都不會收到新口罩，而大部分暫停配送的藥局都位在雲林、台南以及高雄等地，新北唯一一間則位在瑞芳。

藥師全聯會日前轉貼公告，部分藥局暫停口罩配送，調整之後會再重新上線，這104間藥局主要以雲林縣和台南市最多，由於部分藥局位處偏鄉，需求量沒有都市區域來的高。而這104間藥局當中還包含了一間位在新北瑞芳的藥局。

另外，藥師全聯會也公告11、12日口罩配送調整機制的結果，有262家藥局會持續配送成人及兒童口罩，位在新北市泰山區 、三芝區、桃園市新屋區、新竹市香山區、新竹縣竹北市、寶山鄉 、湖口鄉、新豐鄉、苗栗縣頭份市、後龍鎮、竹南鎮、台中市梧棲區、神岡區、清水區、沙鹿區、大雅區、彰化縣鹿港鎮、南投縣南投市、花蓮縣秀林鄉等日均銷售率達80％之鄉鎮市區，其餘5921家藥局僅出貨成人口罩。

(中時電子報)