台北市議員羅智強在美國巡迴演講時指出，江啟臣當選國民黨主席有非常大的挑戰，而總統大選大敗不能只歸咎兩岸政策。

據《中評社》報導，台灣大選結果塵埃落定後不久，羅智強就來到美國和加拿大進行巡迴演講，推介其理念。已在溫哥華、西雅圖、洛杉磯等11個城市演講13場。9日晚間在華府，羅智強與華文媒體和部分藍僑代表座談。席中有媒體問羅智強對江啟臣擔任國民黨主席的看法和對兩岸政策的建議。

羅智強指出，從機會面來說：首先，江啟臣年輕，學養豐厚。會否帶來國民黨年輕化的作風，人們拭目以待。其次，江委員問政有相當功底，江以立法委員身份來擔任國民黨主席，可以在立法院這個最重要戰場上做好民主監督制衡的角色。第三，國民黨過去幾年對美溝通，說難聽是徹底失敗，熟悉台美事務的江主席應在這部分有很多著墨。

從挑戰面來說：首先，國民黨作為百年政黨，有資產，也有包袱，公公婆婆必然多，方方面面要周到，黨內老中青協調和團結，將是非常大的挑戰。其次，國民黨這次大敗原因，目前被討論較大的角度是其兩岸政策。國民黨對兩岸關係有傳承比較悠久，根基比較深厚的主張和論述，比方說「九二共識」，現在有很多辯論，基本上像「魚與熊掌」，有得有失，這不會是一個容易的題目。

特別針對「九二共識」，羅智強指出，如果把國民黨所有的敗選都歸咎於其兩岸政策的話，恐怕是找錯病因，就會下錯藥方。他給江啟臣的建議是，不妨以大辯論的精神，讓國民黨變成一個能夠開放討論的政黨，不用對任何題目劃下底線。大家充分討論，最後決定走哪條路線，再做調整或定調。

(中時電子報)