國際油價近日急速下殺，衝擊再生能源發展前景。低油價恐造成電動車的需求下滑，也影響政府的再生能源政策，與產業界的投資計畫。

國際能源總署（IEA）執行董事畢洛（Fatih Birol）指出，近幾個交易日國際油價一瀉千里，勢必對轉型至再生能源的意願形成壓力。

此外，分析師也警告，油價直直落可能衝擊電動車需求，和削弱節能措施的誘因。畢洛表示，現階段油市的狀況將是對政府和企業氣候承諾的「最佳考驗」。

便宜的汽油可能降低電動車對消費者的吸引力，至少短期內會如此。由於大陸和美國消費者對電動車的需求減弱，2019年全球電動車產業已經感受到寒風。新冠肺炎全球蔓延導致全球經濟成長踩煞車，進一步打擊電動車市場。

專家指出，全球電動車的市場規模正逐漸縮小，如今再面臨供應中斷風險，和消費者信心低迷壓力。預期大陸2020年的電動車銷售將萎縮，在新冠肺炎的全面影響明朗之前，銷售可能進一步下跌。

能源價格低廉往往降低節約能源的動力，威脅能源轉型計畫。畢洛表示，便宜的油價總是讓人用起能源較不節制，降低節能意願。

由於石油較少用來發電，發電產業並未受到油價下跌的直接影響，不過政府的再生能源計畫可能因此生變。

油價下跌讓石油和天然氣公司更難為再生能源投資計畫注資，亦是影響再生能源展望的原因之一。

能源顧問公司Wood Mackenzie企業研究部門主管柯瑞茲希瑪（Valentina Kretzschma）表示，低油價也讓石油公司較無意願挹注重金，投入新油田探勘計畫。

然而部分專家認為，即便油價重跌，仍值得轉型至再生能源，如此一來，日後便能經得起低油價帶來的任何挑戰。

(工商 )