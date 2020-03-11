運動品牌彪馬（Puma）與愛迪達11日雙雙示警，新冠肺炎將衝擊業績。彪馬表示無法量化肺炎對全年獲利的影響，公司不再預期疫情可能在短期內落幕。愛迪達同日公布第四季業績，淨利年增54％，不過全年財測並未計入疫情的影響。

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