彪馬與愛迪達示警 新冠肺炎將衝擊業績 23:212020/03/11 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 運動品牌彪馬（Puma）與愛迪達11日雙雙示警，新冠肺炎將衝擊業績。彪馬表示無法量化肺炎對全年獲利的影響，公司不再預期疫情可能在短期內落幕。愛迪達同日公布第四季業績，淨利年增54％，不過全年財測並未計入疫情的影響。 (工商 ) #彪馬 #愛迪達 #業績 #新冠肺炎 #示警 也許您會感興趣 推薦閱讀 促銷醫療險免等待期 須下架 04:092020/03/07 財經要聞 研發新冠肺炎疫苗 Inovio 最快4月人體臨床試驗 04:092020/03/07 全球財經 新冠感染者不隔離 陳建仁：萬人會感染 13:432020/03/07 政治 免到醫院體檢 壽險業啟動視訊生調服務 04:092020/03/08 金融．稅務 疫情衝擊 奪牌數可能大洗牌 04:102020/03/09 生活新聞 世衛非洲辦事處：努力確保非洲國家監測到首例病例 17:062020/03/09 兩岸 3大機構砸1.25億美元 啟動「新冠肺炎治療加速器」計畫 17:422020/03/10 財經 蓋茲基金會攜手萬事達卡 推動新冠肺炎新藥加速研發 17:362020/03/10 科技 萬事達卡砸2500萬美元 啟動「新冠肺炎治療加速器」計劃 19:012020/03/10 財經 台南市政府「超前」公布新冠肺炎遺體送殯儀館流程 13:522020/03/11 生活 財經熱門新聞 美股反彈僅死貓跳？ 分析師驚爆底部恐更深 - 財經 美股又崩了！網押台積電明天殺多少？ - 財經 不只美股！3大市場狂閃警訊 這群人崩潰美經濟就慘了 - 財經 巴菲特砸3000億全泡湯？ 投資這檔股竟暴跌53％ - 財經 台股禁空令備好了！還記得2008下場？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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