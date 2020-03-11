世界羽聯BWF超級1000系列全英羽球公開賽今天點燃戰火，台灣一哥周天成首輪碰上世界排名第35的荷蘭選手卡爾尤（Mark Caljouw），38分鐘便以21比19、21比17勝出。
因為新冠肺炎疫情，7位印度選手選擇不參加本屆全英羽球賽，周天成男單首輪對手從印度薩米爾・維爾瑪（Sameer Verma）變成卡爾尤，這是雙方生涯首次交手，世界第2的周天成順利過關。
稍早另一位台灣男單好手王子維，首輪對手從印度普蘭諾伊（Prannoy H. S.）換成泰國菲普拉達（Khosit Phetpradab），王子維力戰1小時02分，以21比14、15比21、21比8收下對戰第3勝。
兩組台灣混雙李哲輝/許雅晴、楊博軒/胡綾芳都是不到半小時就直落二晉級第二輪，台灣球迷期待的女單戴資穎，預計台北時間12日凌晨4點50分登場。
(中時 )
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