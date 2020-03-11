政府發動口罩國家隊三班趕工衝千萬片口罩，用電量跟著衝高，經濟部指示台電對防疫廠商進行用電減免措施。台電今表示，初步盤點口罩廠、原料廠、耳溫槍、酒精等，有近百家防疫物資廠商，會對其用電超過契約容量部分，不予計收加倍基本電費。實施時間回溯自今年1月24日實施口罩禁令起，到疫情緩和止，為期半年。

民間口罩工廠加班做口罩，政府還動用國家預算增購92台機台請業者生產，這些生產會使廠商用電超過原本申請的契約容量，遭台電追加電費。一般高低壓用戶，會依照用電量申請一定契約容量，然後給付台電基本費(容量)與流動電費(實際用電度數)。一旦當月用電超過契約容量，10％以下會被追收2倍基本電費，超過10％，更要收3倍。

目前口罩廠與原料廠多屬低壓用戶，台電初步了解超約使用並不多。台電發言人徐造華表示，統計口罩、原料廠、酒精、耳溫槍等防疫物資工廠，約有近百家。這些只要在防疫期間內，用電量超過契約容量部分，統統不會被加收基本費。

至於防疫廠商用電度數可否也減免？徐造華說，廠商仍有實際銷售行為，因此僅是不追加超用電費，實際用電度數與原有基本費仍會計收。

(中時 )