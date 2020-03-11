雲林縣一名16歲廖姓高一男孩因罹患心臟病，明天9點要緊急從臺大雲林分院轉至台北榮總醫院，其父親今晚心急在臉書貼文，請求明天早上9點從西螺交流道至台北交流道，同路段的用路人可以禮讓兒子的救護車。

廖姓男子今晚貼文「明天早上9：00從斗六臺大出發，有一台救護車一路北上西螺、彰化、台中、苗栗、新竹、桃園下往台北交流道，往榮總醫院醫療大樓，希望這段時間在中山高國道一號的朋友，多多禮讓救護車，一個傳一個，讓我的孩子能平安順利到達台北榮總，有看到的朋友幫阿鋒分享，孩子有嚴重的心臟病，要到榮總緊急治療拜託各位！拜託各位！」

據了解，廖姓高一生罹患先天性心臟病，在台北榮總醫院開刀就醫，原本病況穩定，這幾年就近在臺大雲林分院追蹤，3月9日起狀況不佳，安排12日早上轉院回台北榮總緊急治療。

廖父在臉書表示，明天狀況很緊急，希望能夠聯絡國道警察，使車程縮短再縮短，他的手機是0955326926。

(中時 )