台北市議員羅智強正在美國巡迴演講，9日晚間在華府與華文媒體和部分藍僑代表座談。席中，羅智強針對「九二共識」表達看法，他指出，維持「九二共識」不只是國民黨的責任，大陸也必須盡力。

據《中評社》報導，媒體詢問北京目前想要「九二共識」體現的一個中國，國民黨是不是還堅持？但如果國民黨明確堅持一個中國，可能在台灣又沒有市場，無法憑此在台灣東山再起。那麼您怎麼跟江主席建議，在這兩者之間如何取得某種平衡？

羅智強表示，對於大陸人民的部分，國民黨應當無條件地表達友善親善，比如對於大陸疫情，台灣應該要保持一個同理心、同情心。像不讓小明回台灣這種事情，基本上已經違反了聯合國兒童權利公約的骨肉不分離原則，也違反了人權和台灣自許的價值。給國民黨的建議是，國民黨必須發出對大陸人民親善的聲音，即便是千萬人在你前面擋著，該說的話就要說。

對於大陸政府的部分，羅智強覺得要就事論事。他認為，「九二共識」今天面臨的困難不只是國民黨單方面的問題。國民黨對於「九二共識」的主張一直是「一個中國，各自表述」。大陸政府對「九二共識」的定義，在國民黨執政的時候，沒有明顯表達否棄「各表」。民進黨上台之後，大陸對「九二共識」的定義也開始明顯限縮，給台灣人民的印象是，大陸完全否棄了「各表」。

羅智強指出，原來「九二共識」非常寶貴的模糊性，使得兩岸可以不用觸碰核心爭議，可以簽署23項協議，「九二共識」是非常重要的執政交往的地基跟工具。「各表」沒有了，民進黨對於「九二共識”的「俄羅斯娃娃」，第一層叫「九二共識」，打開以後叫做「一國兩制」。它用這個方式來扭曲「九二共識」的原初精神，造成了今天「九二共識」在台灣的難題，本是執政交往地基的「九二共識」模糊性，變成在選舉中被扭曲的最好落點。

羅智強不認為應當拋棄「九二共識」，但相信維持「九二共識」不只是國民黨的責任，大陸也必須盡力，至少應當給予「一中各表」空間。否則面對「九二共識」的模糊性被扭曲的時候，國民黨處境只會越來越難。國民黨也要跟美方溝通「九二共識」對於維持和平的重要性，這也是國民黨未來必須去面對的一個挑戰。

(中時電子報)