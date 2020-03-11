全球金融市場過去2周來波動劇烈令投資人叫苦連天，但押注債市與市場波動的部份對沖基金卻因此意外大賺一筆。

採用電腦程式擬定操作策略的RG Niederhoffer資本管理，今年來投資報酬率約37％，扭轉去年虧損28％窘境，為今年來投資績效最好的對沖基金之一。

金融時報報導，該基金創辦人尼德豪佛（Roy Niederhoffer）說，金融市場過去半個月來的波動劇烈程度，是他自2008年金融危機以來所未見過。

儘管如此，市場如此慘狀反讓其基金的操作策略能發揮到極至。

他的基金策略是計算在市場出現極恐慌或極貪婪後，就會在債券、股票和其他資產等期貨上建立與市場走勢相反的部位，利用行情修正來獲利。

近幾年大部份主動式投資的對沖基金因績效差而流失不少客戶，業內人士抱怨央行用來穩定市場的振興措施主導一切，讓他們難以操作獲利。最近市場波動劇烈讓他們又找到獲利機會。

部份押注債券的對沖基金，因為公債殖利率半個月來急跌而獲利。新冠肺炎疫情衝擊經濟，外界預期各國央行降息救市而讓債息下跌。債息下跌表示債券價格上漲。

像Dymon亞洲宏觀對沖基金今年來報酬率逾20％，就是因為押注債券價格走高和股市走跌，並放空依賴出口國家的貨幣。

該基金投資長楊丹尼（Danny Yong音譯）仍持有放空風險性資產的投資部份，並預期標準普爾500指數未來幾周內下看2,580點。

他認為美國跟其他防疫不足的已開發國家一樣將受疫情衝擊，全球重大供應鏈中斷，和消費需求遭打擊，各國央行的振興措施對刺激經濟作用不大。

因為當大家害怕染病時，就算是負利率也會抓緊現金來應變。他預期民眾要花一段時間才敢出門消費。

(工商 )