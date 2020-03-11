「口罩實名制2.0」上路，民眾線上預購後可到四大超商取貨！為吸引顧客上門，7-ELEVEN於11日晚間在臉書官方粉絲頁宣布，民眾只要於3月26日到4月1日持交易成功取貨序號，到7-ELEVEN門市領取口罩，就能享CITY CAFE大熱美買一送一（每筆交易限領一次優惠）。
中央流行疫情指揮中心11日傍晚表示，「口罩實名制2.0」3月12日上午9點起，開放首輪線上預購試營運，並公布與四大超商業者（7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK超商）討論過後，最新的預購及取貨流程。
繼萊爾富11日傍晚率先宣布領取流程及相關機制後，7-ELEVEN晚間9時左右也快速在臉書官方粉絲頁宣布，只要到7-ELEVEN領取口罩，就能享CITY CAFE大熱美買一送一優惠。
7-ELEVEN並指出購買三步驟：1.使用電腦（健保卡／自然人憑證）、手機（健保快易通APP）預購，並選7-ELEVEN取貨；2.以信用卡／ATM轉帳（若用手機預購只能用ATM轉帳）；3.從3月26日到4月1日持交易成功取貨序號到7-ELEVEN領取口罩，就能享CITY CAFE大熱美買一送一（每筆交易限領一次優惠）。
(工商 )
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