台股今（11日）開高震盪走低，終場大跌109點，殺破「萬一」大關，晚間美股盤中又閃崩逾1000點，台積電ADR也大跌近3%，明天台股開盤，權值股台積電恐面臨300元保衛戰，不少批踢踢網友喊「299以下」、「借錢全押台GG」。

三大法人合計賣超台幣283.57億元，其中外資及陸資賣超207.61億元，自營商賣超84.64億元，投信買超8.68億元。

台積電遭外資大賣逾2萬張，外資已連續5天賣超，累計張數近14萬張。儘管新冠肺炎疫情壓抑終端市場需求，但對半導體供應鏈卻影響不大，台積電在5G及HPC（高效能運算）等先進製程帶動下，2月合併營收達933.94億元，表現符合預期。

業界消息指出，台積電將於4月啟動5奈米晶片量產，初期產能已經被客戶全部包下，據了解，目前兩大訂單分別來自蘋果秋季新一代iPhone的A14處理器，以及華為旗下海思的麒麟1020處理器。

台積電5奈米開始量產，營收可望增加，但近期全球股市巨震，台積電今股價下跌5元，收在302元，受美股大跌近千點拖累，台積電ADR也大跌近3%，明天開盤300大關恐不妙。

有批踢踢網友表示，「可怕了 明天死」、「明天299以下？」、「華為蘋果都下修了 前景還是不妙」、「Ptt越多人討論的標的越危險」、「看外資要賣到哪裡 75%？或70%？」

新光證券表示，由於新冠肺炎疫情仍未獲得控制，國際股市大起大落，操作難度提高，建議降低持股保守操作，待外資回心轉意後再進場較為安全。

(中時電子報)