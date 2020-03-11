北部地區一名酒店小姐酒醉下班，攔到到一輛色狼小黃，遭到司機將車開到僻巷襲胸、吮乳，但是卻在報案後，只採集下體體液，以致驗不出司機DNA判無罪，

上訴後法官查閱案卷，調查發現被告在猥褻被害人時，被告先關了車燈，並縮回後照鏡，就是這個動作，讓法官認定司機有預謀犯案行為，案情大逆轉。

法官調查，在初審時，檢調送呈的證物，從被害人下體所採集的體液沒有被告的DNA反應，但是詢問被害人當天遭到司機，僅有強吻及吸奶，沒有舔吮和侵入下體前，被害人救被驚醒，並打電話求救，司機也心慌停止動作，所以下體內沒有司機的DNA。

後來法官再詢問當時狀況，被害人說明，車內沒有燈光，也關掉大燈及後照鏡已經內縮，也就是車子是完全在「休息狀況」，高院法官就此認定被告有罪，改判6月有期徒刑，得易科罰金。案在上訴最高法院已於日前駁回，全案確定

★ 尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時電子報)