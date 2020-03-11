好萊塢淫魔製片哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）兩年前因「metoo」風暴捲入多起性侵案，遭紐約州最高法院判刑23年。

哈維溫斯坦面臨的刑事指控聚焦兩名女性控訴，除了潔西卡曼恩指控2013年在一家飯店被他強暴，曾任製作助理的梅麗安海莉（Miriam Haley），則控訴2006年強行對她口交。如遭定罪，最重將遭監禁28年。

前女星傑西卡曼恩（Jessica Mann）之前出庭時，控訴遭哈維溫斯坦性虐待的經過，她透露，2012年末或2013年初的聚會認識哈維溫斯坦，當下她透露想成為演員，後來溫斯坦邀她去洛杉磯的飯店吃早餐，最後卻被對方強暴，兩人在2013年發生2次性關係。

67歲的哈維溫斯坦2月下旬判決三級強姦罪名成立，意味陪審團認定他在2013年違背女星潔西卡曼恩（Jessica Mann）意願與她發生性關係，但因未使用肢體暴力或以言語威脅，因此一級強姦罪名不成立，但因三級強姦罪，被判23年刑期。

掀起全球「#MeToo」風潮的哈維溫斯坦，被上百位女性指控性騷，去年有媒體披露，他的律師已和指控他的多位女性達成4400萬美元（約13億台幣）和解協議。

(中時 )