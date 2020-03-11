謝坤宏今天接受黨主席江啟臣（左）頒發中常委證書。（黃福其攝）

國民黨今天召開中常委改選後首場中常會，就有兩位新科中常委不滿無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案受阻，以傅是「亮輔良弼」，要求黨中央必須「從速從簡」處理，桃園市議員黃敬平還氣到當場怒飆粗話！中常委謝坤宏也吟「詩」鼓勵新主席江啟臣，引起一遍笑聲，呼籲儘速通過傅案。

國民黨今天中常會，32位改選後的中常委，出席30人，包括以第一高票當選中常委的傅妻、花蓮縣長徐榛蔚也出席。

與會者轉述，從桃園市平鎮區騎電動機車到台北開中常會的桃園市議員黃敬平登記發言說，黨中央對傅崐萁案應「從速從簡」地加速處理，歡迎傅委員回家，既然傅委員心向國民黨，國民黨是大開大闔的政黨，包容他們有什麼不對？

黃敬平強調，他身為青壯派民代，算是年輕人，認為傅案不應再吵下去，不用再爭執，不會「像有些人選舉期間沒幫忙國民黨或黨籍候選人，也沒助選或公開說過話的人，現在才囉哩只嗦、說三道四，不要以為只有他們會幹別人，我也會幹他們」。

黃敬平說到激動處，突然大罵一聲「X」！把與會者都嚇一大跳，他接著才致歉說，那些人太可恥、太不要臉，他實在看不慣那種人，忍不住。

另位中常委謝坤宏則以江啟臣無私無我跳火坑，在艱困時刻挑重擔，鼓勵江要如「風」般迅速奮起，並當場吟一首「空空空，空里好成功，蟠桃千載熱，不怕五更風；人要真心，火要虛心，燃燒之道，在於空心，在於足夠的氣補充，補充氧氣的使命便是流動的空氣~風。竹因空受益，松以靜延年，莫道人間多煩事，知足便是清閒時。健康是唯一的目標，尊重是最好的武器，行動是最好的防禦。」

謝坤宏隨後提出「亮相輔弼，搬師回朝」，呼籲黨中央儘速讓傅崐萁恢復黨籍；若黨中央不趕緊處理，下周中常會他會繼續緊盯。

謝坤宏發言後，許多中常委哄堂大笑，連江啟臣也笑開了，請謝坤宏把「詩」的內容給他。

黃敬平晚間受訪坦承罵了「X！」說，他實在氣不過，才會飆粗話；他在常會中沒點名「幹」誰，但實在看不慣金溥聰之流的作法。

謝坤宏晚間受訪說，他吟了那段「詩」，還有人笑稱「一開始的『空空空』好像師公（台語）」，江啟臣也向他要了內容，另有中常委陳宗興還要他當發言人，下周中常會幫忙準備一篇文章。他堅持國民黨要茁壯，因此鼓勵江啟臣，也主張傅案要儘速通過，加強黨的實力。

(中時 )