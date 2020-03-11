台灣民眾黨在去年總統、立委選舉才剛斬獲佳績，今（11）黨內2名大將突然深陷桃色糾紛。台北市文化基金會副執行長張益贍與民眾黨團助理蔡宜芳被周刊爆料偷偷進魔鐵開房，大膽上演「不倫戀」。儘管張益贍釋出道歉聲明，也賠上自己的要職，卻被翻出，自己昔日的臉書舊文完全打臉自己。

身為柯文哲的愛將，傳出是因為蔡宜芳參選上屆立委，張益贍特別擔任「保母」來指導選戰，卻不小心和民眾黨「F奶甜姐兒」深陷情海。周刊指出，在228連假，張益贍非但沒和家人出遊，更單獨和蔡宜芳私約，先是喝咖啡，再嗑牛排，最後駕車前往摩鐵，和年紀相差19歲的蔡宜芳休息3小時。

桃色醜聞曝光後，張益贍對不倫戀道歉回應，「因個人行為有違分際，造成家人困擾及社會觀感不佳，深感抱歉。希冀各界關心人士給予本人處理個人問題的時間與空間。以上，再次深致歉意！」一天不到，就請辭文化基金會副執行長一職，同時也被民眾黨切割，被開除黨籍。

雖然張益贍偷吃馬上選擇道歉回應，卻有網友發現他過往的臉書舊文曾寫下「如果道歉有用的話，那需要警察幹嘛」？完全打臉自己。（摘自張益贍臉書）

雖然張益贍偷吃馬上選擇道歉回應，卻有網友發現他過往的臉書舊文曾寫下「如果道歉有用的話，那需要警察幹嘛」？至於整建案子女方蔡宜芳整天都選擇不對外回應，目前2人的社群平台也都暫時關閉，究竟這段不倫戀會怎麼進展，叫人霧裡看花。

(中時電子報)